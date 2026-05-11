Concert Fantaisies Lyrics Lieu-dit Les Cerneux Monnots Bonnétage

Bonnétage

Concert Fantaisies Lyrics

Lieu-dit Les Cerneux Monnots Eglise Bonnétage Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Ce concert s’inscrit dans une démarche de valorisation du territoire et de mise en lumière du patrimoine local à travers la musique classique. Un voyage musical autour des grandes fantaisies d’opéra, à travers les univers de Taffanel et Borne, mêlant lyrisme et poésie. .

Lieu-dit Les Cerneux Monnots Eglise Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ulysse.lee@mandyssee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fantaisies Lyrics

L’événement Concert Fantaisies Lyrics Bonnétage a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER