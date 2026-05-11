Concert Fantaisies Lyrics Lieu-dit Les Cerneux Monnots Bonnétage
Concert Fantaisies Lyrics Lieu-dit Les Cerneux Monnots Bonnétage dimanche 14 juin 2026.
Bonnétage
Concert Fantaisies Lyrics
Lieu-dit Les Cerneux Monnots Eglise Bonnétage Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Ce concert s’inscrit dans une démarche de valorisation du territoire et de mise en lumière du patrimoine local à travers la musique classique. Un voyage musical autour des grandes fantaisies d’opéra, à travers les univers de Taffanel et Borne, mêlant lyrisme et poésie. .
Lieu-dit Les Cerneux Monnots Eglise Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ulysse.lee@mandyssee.com
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English : Concert Fantaisies Lyrics
L’événement Concert Fantaisies Lyrics Bonnétage a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER