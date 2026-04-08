Concert Fantasy Orchestra Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 20:30 –

Gratuit : oui Tout public

Un concert revitalisant pour un show éclectique, joyeux et costumé, entre les Beatles, Beach Boys, Bowie, mais aussi Ennio Moricone, Marlena Shawn, Beyoncé, Radiohead.Ouvert à tout·es, gratuit et comptoir des rafraîchissements ouvert.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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