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Concert Fantasy Orchestra Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Concert Fantasy Orchestra Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Concert Fantasy Orchestra Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-23

Fin : 2026-04-23

Heure de début : 20:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 20:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Un concert revitalisant pour un show éclectique, joyeux et costumé, entre les Beatles, Beach Boys, Bowie, mais aussi Ennio Moricone, Marlena Shawn, Beyoncé, Radiohead.Ouvert à tout·es, gratuit et comptoir des rafraîchissements ouvert.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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