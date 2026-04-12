Concert Fantazio Trio Festival F(r)iction du réel Rue Kateb Yacine Die

Die

Concert Fantazio Trio Festival F(r)iction du réel

Rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Imaginez Fantazio, gueule de crooner doté d’une tessiture élastique, accompagné du batteur Francesco Pastacaldi, dynamiteur de la scène jazz endormie, et de Yurie Hu, claviériste aux pouvoirs soniques capables de transformer Dick Rivers en Daft Punk.

.

Rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Imagine Fantazio, a crooner with an elastic tessitura, accompanied by drummer Francesco Pastacaldi, a dynamo on the sleepy jazz scene, and Yurie Hu, a keyboardist with sonic powers capable of transforming Dick Rivers into Daft Punk.

L’événement Concert Fantazio Trio Festival F(r)iction du réel Die a été mis à jour le 2025-03-27 par Office de Tourisme du Pays Diois