Concert Farnaz Modarresifar Billère

Concert Farnaz Modarresifar Billère vendredi 6 mars 2026.

Concert Farnaz Modarresifar

Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Farnaz Modarresifar est compositrice, santouriste et improvisatrice franco-iranienne née à Téhéran.

Bercée de musique classique occidentale et persane, Farnaz Modarresifar se forme au Conservatoire National et à l’Université de Téhéran, à la faculté des Beaux-arts où elle remporte le premier prix d’interprétation. Elle étudie le santûr, une cithare sur table persane, à la fois en improvisation

et dans un répertoire traditionnel. Lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, elle s’est produite à plusieurs reprises sur France Musique.

Farnaz Modarresifar est actuellement pensionnaire à l’Académie de France à Rome, villa Médicis. .

Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 03 30 culture@ville-billere.fr

English : Concert Farnaz Modarresifar

German : Concert Farnaz Modarresifar

Italiano :

Espanol : Concert Farnaz Modarresifar

L’événement Concert Farnaz Modarresifar Billère a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Pau