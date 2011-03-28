Concert Farniente Amiens

Concert Farniente

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars à 11h et 14h30

— Durée 45min

— A partir de 3 ans

— A la salle des fêtes d’Allonville

Une expérience musicale hors norme !

Farniente est un concert de musique électronique pas tout à fait comme les autres. À mi-chemin entre performance musicale et bricolage poétique, Gregaldur y poursuit un rêve farfelu faire de la musique sans lever le petit doigt ou presque. À la manière d’un Merlin l’Enchanteur ou d’un Monsieur Hulot, il orchestre peu à peu une machine musicale autonome, faite de sons, de lumières, d’objets et d’astuces électroniques.

Dans un décor inspiré de l’Art brut, foisonnant de bidouilles et d’inventions maison, se déploie un univers sonore immersif, sans paroles mais profondément expressif.

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Saturday, March 28 at 11 a.m. and 2:30 p.m

? Running time 45min

? From 3 years

? At Allonville village hall

An extraordinary musical experience!

Farniente is an electronic music concert unlike any other. Halfway between musical performance and poetic bricolage, Gregaldur pursues a far-fetched dream: to make music without lifting a finger or almost. Like Merlin the Enchanter or Monsieur Hulot, he gradually orchestrates an autonomous musical machine, made up of sounds, lights, objects and electronic tricks.

Set against an Art Brut-inspired backdrop, teeming with homemade tricks and inventions, an immersive universe of sound unfolds, wordless yet profoundly expressive.

German :

Samstag, 28. März um 11 Uhr und 14.30 Uhr

? Dauer 45min

? Ab 3 Jahren

? Im Festsaal von Allonville

Ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis!

Farniente ist ein Konzert mit elektronischer Musik, das nicht ganz wie alle anderen ist. Auf halbem Weg zwischen musikalischer Performance und poetischer Bricolage verfolgt Gregaldur hier einen skurrilen Traum: Musik machen, ohne einen Finger zu rühren oder fast. Wie Merlin der Zauberer oder Monsieur Hulot orchestriert er nach und nach eine autonome Musikmaschine aus Klängen, Lichtern, Objekten und elektronischen Tricks.

In einem von der Art Brut inspirierten Dekor, das von selbstgebastelten Geräten und Erfindungen nur so wimmelt, entfaltet sich ein immersives Klanguniversum, das ohne Worte auskommt, aber tiefgreifend ausdrucksstark ist.

Italiano :

Sabato 28 marzo alle 11.00 e alle 14.30

? Durata 45 minuti

? Da 3 anni

? Presso la sala del villaggio di Allonville

Un’esperienza musicale straordinaria!

Farniente è un concerto di musica elettronica senza precedenti. A metà strada tra performance musicale e bricolage poetico, Gregaldur insegue un sogno inverosimile: fare musica senza muovere un dito o quasi. Come Merlino l’Incantatore o Monsieur Hulot, orchestra gradualmente una macchina musicale autonoma, fatta di suoni, luci, oggetti e trucchi elettronici.

In un’ambientazione ispirata all’Art Brut, ricca di gadget e invenzioni fatte in casa, si dispiega un mondo sonoro immersivo, privo di parole ma profondamente espressivo.

Espanol :

Sábado 28 de marzo a las 11.00 y a las 14.30 horas

? Duración 45 minutos

? A partir de 3 años

? En el ayuntamiento de Allonville

¡Una experiencia musical extraordinaria!

Farniente es un concierto de música electrónica sin igual. A medio camino entre la interpretación musical y el bricolaje poético, Gregaldur persigue un sueño descabellado: hacer música sin mover un dedo, o casi. Como Merlín el Encantador o Monsieur Hulot, va orquestando poco a poco una máquina musical autónoma, hecha de sonidos, luces, objetos y trucos electrónicos.

En un decorado inspirado en el Art Brut, repleto de artilugios e inventos caseros, se despliega un mundo sonoro envolvente, sin palabras pero profundamente expresivo.

L’événement Concert Farniente Amiens a été mis à jour le 2025-09-05 par OT D’AMIENS