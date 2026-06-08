Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax jeudi 18 juin 2026.

Dax

Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames

Eglise St Vincent Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

La chorale Fasilacante invite le chœur de femmes Au chœur des Dames de Anglet, pour un concert partagé.

Entrée libre de participation .

Eglise St Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27 pascale.maurey@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames

L’événement Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Dax