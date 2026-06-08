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Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax

Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax

Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Eglise St Vincent

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames

Eglise St Vincent Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :
2026-06-18

La chorale Fasilacante invite le chœur de femmes Au chœur des Dames de Anglet, pour un concert partagé.
Entrée libre de participation   .

Eglise St Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27  pascale.maurey@wanadoo.fr

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English : Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames

L’événement Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Dax

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