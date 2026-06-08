Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax
Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax jeudi 18 juin 2026.
Dax
Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames
Eglise St Vincent Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 22:00:00
Date(s) :
2026-06-18
La chorale Fasilacante invite le chœur de femmes Au chœur des Dames de Anglet, pour un concert partagé.
Entrée libre de participation .
Eglise St Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27 pascale.maurey@wanadoo.fr
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English : Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames
L’événement Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Dax
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