Concert Fat Bastard gang band et Mazingue La Châtre

Concert Fat Bastard gang band et Mazingue

Concert Fat Bastard gang band et Mazingue La Châtre samedi 18 octobre 2025.

Concert Fat Bastard gang band et Mazingue

Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Concert à la MJCS
Concert avec Fat Bastard Gang Band et Mazingue à la MJCS. 10  .

Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 08 23 

English :

Concert at MJCS

German :

Konzert im MJCS

Italiano :

Concerto al MJCS

Espanol :

Concierto en MJCS

L’événement Concert Fat Bastard gang band et Mazingue La Châtre a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Pays de George Sand