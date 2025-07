CONCERT « FEEL COLLINS » Sorède

CONCERT « FEEL COLLINS » Sorède vendredi 18 juillet 2025.

CONCERT « FEEL COLLINS »

Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Grande soirée tribute à Phil Collins, vivez ses plus grandes tubes !

Concert offert par la municipalité, buvette sur place (pensez à venir avec vos écocups).

.

Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

English :

Phil Collins tribute evening: experience his greatest hits!

Concert courtesy of the municipality, refreshments on site (remember to bring your ecocups).

German :

Großer Phil Collins-Tribute-Abend, erleben Sie seine größten Hits!

Das Konzert wird von der Gemeinde angeboten, Getränke vor Ort (denken Sie daran, Ihre Ecocups mitzubringen).

Italiano :

Serata tributo a Phil Collins, dal vivo i suoi più grandi successi!

Concerto gentilmente offerto dal Comune, rinfresco in loco (ricordatevi di portare le vostre ecocup).

Espanol :

Velada tributo a Phil Collins, ¡en directo sus grandes éxitos!

Concierto cortesía del ayuntamiento, refrescos in situ (recuerde traer sus ecocupas).

L’événement CONCERT « FEEL COLLINS » Sorède a été mis à jour le 2025-07-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE