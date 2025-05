Concert fééries fantastiques – Salle des Aulnes Lillebonne, 24 mai 2025 20:30, Lillebonne.

Seine-Maritime

Concert fééries fantastiques Salle des Aulnes 28 Rue Thiers Lillebonne Seine-Maritime

L’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne avec l’ensemble vocal Akhora poseront un concert autour du féerique, de la fantaisie et du fantastique. Réservation sur HelloAsso

Salle des Aulnes 28 Rue Thiers

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie orchestre.lillebonne@gmail.com

English : Concert fééries fantastiques

The Orchestre d?Harmonie de Lillebonne and the vocal ensemble Akhora will be performing a concert based on fairytales, fantasy and the fantastic. Reservations on HelloAsso

German :

Das Blasorchester von Lillebonne und das Vokalensemble Akhora werden ein Konzert rund um das Märchenhafte, die Fantasie und das Fantastische veranstalten. Reservierung auf HelloAsso

Italiano :

L’Orchestra dell’Armonia di Lillebonne e l’ensemble vocale Akhora si esibiranno in un concerto basato sulle fiabe, la fantasia e il fantastico. Prenota ora su HelloAsso

Espanol :

La Orquesta de Armonía de Lillebonne y el conjunto vocal Akhora ofrecerán un concierto basado en los cuentos de hadas, la fantasía y lo fantástico. Reservar en HelloAsso

