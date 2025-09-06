CONCERT FEERIQUE DE HARPE CELTIQUE ET CHANT Mayenne
CONCERT FEERIQUE DE HARPE CELTIQUE ET CHANT
Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2025-09-06 16:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
2025-09-06
Laissez vous envouter par un voyage musical au coeur des terres celtiques
La harpe celtique et la voix s’unissent pour vous transporter en Irlande et en Ecosse, à travers des mélodies ancestrales et envoûtantes. Au fil du concert, airs traditionnels et ballades se mêlent aux compositions enchanteresses de Cecile Branche. Un instant suspendu, où la harpe murmure et la voix enchante .
Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@mayennecommunaute.fr
English :
Let yourself be enchanted by a musical journey to the heart of Celtic lands
German :
Lassen Sie sich von einer musikalischen Reise ins Herz der keltischen Länder verzaubern
Italiano :
Lasciatevi incantare da un viaggio musicale nel cuore delle terre celtiche
Espanol :
Déjese hechizar por un viaje musical al corazón de las tierras celtas
L’événement CONCERT FEERIQUE DE HARPE CELTIQUE ET CHANT Mayenne a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Mayenne Co