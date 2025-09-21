Concert Feli et Alain Gherardi Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Morosaglia

Concert Feli et Alain Gherardi Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Morosaglia dimanche 21 septembre 2025.

Concert Feli et Alain Gherardi Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Haute-Corse

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:30:00+

Chants corses

Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Hameau de Stretta, 20218 Morosaglia, France Morosaglia 20218 Haute-Corse Corse 0495610497 https://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=musee-pascal-paoli Maison natale de Pascal Paoli. Bâtisse de plan carré à deux étages et combles, recouverte de lauzes. Le rez-de-chaussée est en partie occupé par le tombeau du général. Le gros-oeuvre est en maçonnerie de moëllons.

Chants corses

Musée Pasquale Paoli -Collectivité de Corse