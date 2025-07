CONCERT FELICITA Collioure

CONCERT FELICITA Collioure mercredi 16 juillet 2025.

CONCERT FELICITA

Port de Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-16 21:00:00

fin : 2025-07-16 23:00:00

2025-07-16

Assistez au concert Felicita, un concert de variété Italienne & Latino.

Nico Bera, tout en charme, un enfant du pays qui a le rythme dans la peau. En véritable créateur, il écrit ses chansons, compose ses musiques, réalise ses clips pour offrir à son public une ambiance festive et sensuelle dans le registre variété italienne et latino.

Port de Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Attend the Felicita concert, a concert of Italian & Latino variety.

Nico Bera is a charming local boy with rhythm in his blood. A true creator, he writes his own songs, composes his own music and directs his own videos, offering his audience a festive, sensual atmosphere of Italian and Latino variety.

German :

Besuchen Sie das Konzert Felicita, ein Konzert mit italienischer & lateinamerikanischer Vielfalt.

Nico Bera, ganz charmant, ein Kind des Landes, dem der Rhythmus in die Wiege gelegt wurde. Als echter Schöpfer schreibt er seine Lieder, komponiert seine Musik und dreht seine Musikvideos, um seinem Publikum eine festliche und sinnliche Atmosphäre im Register der italienischen und lateinamerikanischen Varietät zu bieten.

Italiano :

Partecipate al concerto Felicita, un concerto di varietà italiana e latina.

Nico Bera è un affascinante ragazzo del posto con il ritmo nel sangue. Vero e proprio creatore, scrive le proprie canzoni, compone la propria musica e dirige i propri video, offrendo al pubblico un’atmosfera festosa e sensuale di varietà italiana e latina.

Espanol :

Asista al concierto Felicita, un concierto de variedad italiana y latina.

Nico Bera es un encantador chico local que lleva el ritmo en la sangre. Un auténtico creador, escribe sus propias canciones, compone su propia música y dirige sus propios vídeos, ofreciendo a su público un ambiente festivo y sensual de variedad italiana y latina.

