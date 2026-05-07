Saint-Rome-de-Tarn

Concert Fellas

Pré de Barre Saint-Rome-de-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

13.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert dans le cadre du festival de Millau en jazz

Voyage en pays jazz et hip-hop

Fellas, groupe toulousain, trouve son inspiration dans la scène jazz londonienne. Le groupe suit plus particulièrement Gilles Peterson, prophète de la musique Hip Hop/Jazz et le groupe BadBadNotGood qui ont chacun permis au jazz de devenir plus accessible. L’ambition de Fellas faire voyager le public à travers toutes ces influences.

Emmené par le saxophoniste Charlie Burg, Fellas transpire le Hip Hop et se joue des codes du cinéma italo-américain.

Leurs performances explosives et émouvantes emportent le public au rythme des compositions où se mêlent grandeur, passion et décadence.

Robin SAFARU batterie

Séraphin VERGNIOT basse

Robin ESPAGNET guitare

Léo COLMAN claviers

Charlie BURG saxophones

Soirée en partenariat avec la commune de Saint-Rome-de-Tarn. 13.8 .

Pré de Barre Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 47 info@millaujazz.fr

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English :

Concert as part of the Millau en jazz festival

L’événement Concert Fellas Saint-Rome-de-Tarn a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)