Concert Femina Chorus Eglise Saint Martial Chalais dimanche 1 mars 2026.

Eglise Saint Martial Chalais

Tarif : – –

Début : 2026-03-01 16:00:00
fin : 2026-03-01

2026-03-01

Concert sous la direction de Pascal Aubert.
Eglise Saint Martial 23, Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 86 11 26 

English : Concert Femina Chorus

Concert conducted by Pascal Aubert.

L’événement Concert Femina Chorus Chalais a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente