Concert Féminin pluriel Colmar
Concert Féminin pluriel Colmar mardi 20 janvier 2026.
Concert Féminin pluriel
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-20 19:00:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Clara Schumann, Alma Mahler ou Fanny Mendelssohn ont écrit des lieder de haute qualité. De quoi composer un splendide programme au féminin pluriel.
Evénement proposé par l’Opéra National du Rhin.
Clara Schumann, Alma Mahler ou Fanny Mendelssohn ont écrit des lieder de haute qualité, et leurs consœurs Lili Boulanger ou Mel Bonis, dans le domaine de la mélodie française, ne sont pas en reste. De quoi composer un splendide programme au féminin pluriel. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
English :
Clara Schumann, Alma Mahler and Fanny Mendelssohn all wrote top-quality lieder. A splendid program for the feminine plural.
German :
Clara Schumann, Alma Mahler und Fanny Mendelssohn haben Lieder von hoher Qualität geschrieben. So lässt sich ein herrliches Programm mit weiblichem Plural zusammenstellen.
Italiano :
Clara Schumann, Alma Mahler e Fanny Mendelssohn hanno tutte scritto lieder di alta qualità. Nel complesso, uno splendido programma per il femminile plurale.
Espanol :
Clara Schumann, Alma Mahler y Fanny Mendelssohn escribieron lieder de gran calidad. En definitiva, un espléndido programa para el plural femenino.
L’événement Concert Féminin pluriel Colmar a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme de Colmar