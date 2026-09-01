Informations pratiques

Cazaunous

CONCERT FEMME FATALE

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Concert : Femme fatale – Duo pop, country et chanson française.

Concert Tout public : 2h.

Femme Fatale revisite le répertoire populaire féminin, entre pop, country et chanson française. Porté par la complicité d’Ari et Laura, le duo croise leurs deux voix sur des arrangements guitare et piano aux accents nettement folk. Ensemble, elles rendent hommage aux artistes qui ont marqué et continuent d’écrire l’histoire de la musique au féminin. Entre mélancolie subtile et refrains entraînants, leurs chansons racontent des histoires de femmes dans une ambiance intime. .

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Concert: Femme fatale? A pop, country, and French chanson duo.

L’événement CONCERT FEMME FATALE Cazaunous a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE