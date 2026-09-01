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Concert Femme Hybride Argenton-sur-Creuse

vendredi 18 septembre 2026 · Argenton-sur-Creuse

Concert Femme Hybride Argenton-sur-Creuse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 Place Agnès Varda
Ville
36200 Argenton-sur-Creuse
Département
Indre
Tarif

Argenton-sur-Creuse

Concert Femme Hybride

2 Place Agnès Varda Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Entre vos doigts, le premier EP de Femme Hybride !
Mais qui est Femme Hybride ?
Une artiste émergente au sonorités pop, rap, métal, soul, lyrique… Avec des textes en français et quelques touches d’anglais.
Ah oui c’est hybride en effet ! Et ce premier clip, de quoi parle-t-il ?
Le clip et la chanson Entre vos doigts sont un aveu, l’expression d’un ras le bol et une mise à nue. Au programme, diffusion du clip en avant première, écoute de l’EP et si vous voulez repartir avec l’un d’entre eux, ils seront en vente sur place.   .

2 Place Agnès Varda Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire   femme-hybride@outlook.com

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English :

Femme Hybride’s debut EP is now in your hands!

L’événement Concert Femme Hybride Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Vallée de la Creuse

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