Concert Femme Hybride Argenton-sur-Creuse
vendredi 18 septembre 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Concert Femme Hybride
2 Place Agnès Varda Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Entre vos doigts, le premier EP de Femme Hybride !
Mais qui est Femme Hybride ?
Une artiste émergente au sonorités pop, rap, métal, soul, lyrique… Avec des textes en français et quelques touches d’anglais.
Ah oui c’est hybride en effet ! Et ce premier clip, de quoi parle-t-il ?
Le clip et la chanson Entre vos doigts sont un aveu, l’expression d’un ras le bol et une mise à nue. Au programme, diffusion du clip en avant première, écoute de l’EP et si vous voulez repartir avec l’un d’entre eux, ils seront en vente sur place. .
2 Place Agnès Varda Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire femme-hybride@outlook.com
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English :
Femme Hybride’s debut EP is now in your hands!
L’événement Concert Femme Hybride Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Vallée de la Creuse
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