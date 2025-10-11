Concert Ferré-Poulenc Atelier du Neez Jurançon
Concert Ferré-Poulenc Atelier du Neez Jurançon samedi 11 octobre 2025.
Concert Ferré-Poulenc
Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Ensemble Musical Contemporain EMC Pau
Oratorio: “La chanson du Mal Aimé” de Léo Ferré, sur le poème de Guillaume Apollinaire.
Cantate: “ Sècheresses” de Francis Poulenc, sur un poème surréaliste de Edward James
Direction: Sonia Sabuco
Solistes: Souad Natech, Victor Dahhani
Pianistes: Jana Carrère, Michel Queuille.
Collaboration artistique: Alain Perpétue .
Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 01 32 Bmvbearn@free.fr
