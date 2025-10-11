Concert Ferré-Poulenc Atelier du Neez Jurançon

Concert Ferré-Poulenc Atelier du Neez Jurançon samedi 11 octobre 2025.

Concert Ferré-Poulenc

Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Ensemble Musical Contemporain EMC Pau

Oratorio: “La chanson du Mal Aimé” de Léo Ferré, sur le poème de Guillaume Apollinaire.

Cantate: “ Sècheresses” de Francis Poulenc, sur un poème surréaliste de Edward James

Direction: Sonia Sabuco

Solistes: Souad Natech, Victor Dahhani

Pianistes: Jana Carrère, Michel Queuille.

Collaboration artistique: Alain Perpétue .

Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 01 32 Bmvbearn@free.fr

