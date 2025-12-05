Concert Ferrières-en-Gâtinais
Concert Ferrières-en-Gâtinais vendredi 5 décembre 2025.
Concert
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Concert caritatif Transformations
Les associations La Rue de l’Art et D’Art et de Coeur présentent Transformations , un concert caritatif accordéon et chant lyrique avec Yoko Takeuchi, soprano, et Jean-Luc Manca, accordéoniste vendredi 5 décembre à 19 h 30 à l’église Notre-Dame-de-Bethléem à Ferrières. Tarif 15 €, gratuit pour les enfants. 15 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Transformations charity concert
German :
Benefizkonzert Transformations
Italiano :
Concerto di beneficenza Transformations
Espanol :
Concierto benéfico Transformaciones
L’événement Concert Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-10-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS