Concert fest-deiz Sainte-Tréphine

Adresse : Place de l'Église

Ville : 22480 Sainte-Tréphine

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Sainte-Tréphine

Après le pardon de Sainte-Tréphine

CONCERT à l’église, à 15h:

Par les amis de Yann-Fanch Kemener (Anne Auffret, Christian Rivoalen hag all…)

FEST-DEIZ sur la place de l’église à 16h:

Auffret Barbette Rivoalen Campo Chalançon Guéblez
Lange Le Sauze Lotout Mahé Le Mapihan Conan
Jouve Le Guennec Cornec Kerbaol Le Goff Kerjean
Les Roger’s Claudine Flohic Christian Tréguier

Entrée au chapeau   .

Place de l'Église Sainte-Tréphine 22480 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 27 71 13 77 

L’événement Concert fest-deiz Sainte-Tréphine a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh