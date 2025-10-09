Concert / Fest-noz au Parquet de Bal Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes

8€

Dans le cadre du Festival Yaouank, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 9 octobre 2025 en concert/fest-noz au Parquet de Bal avec le Trio Rozètt, NaïRuz et Hêrezh !

### En début de soirée, découvrez le spectacle-concert du Trio Rozètt pour leur sortie d’album.

Le **Trio Rozètt** fête sa sortie d’album au Parquet de Bal ! Les artistes interprèteront sur scène leur nouveau répertoire, accompagné de leurs invité·e·s surprises. Rozètt, c’est un concert-spectacle créé autour du répertoire de Clémentine Jouin, chanteuse et passeuse de tradition du Pays de Redon. Un concert d’histoires, qui installent le temps long de la ruralité, le temps où l’on chante en ramassant les pommes. Ce trio met en valeur des chants de Haute-Bretagne revisités.

### En deuxième partie de soirée, retrouvez NaïRuz et Hêrezh pour vous faire danser en fest-noz jusqu’à la fin de la soirée !

Par tous les temps, **NaïRuz**, composé de deux musiciennes et deux musiciens, vous fera danser sans relâche sur un répertoire traditionnel de Haute comme de Basse Bretagne.

Cuivres, lames, bois ou simple vibration de l’air, compères et commères se mettent au service de la danse, puisant chacun dans leurs différents univers musicaux : musique traditionnelle Bretonne sonnée et chantée, Amérique du sud, Nouvelle Orléans…

De collectages en compositions, de mélodies en tourneries, dans l’instant présent, ici et ailleurs, NaïRuz vous invite à la danse des sonneurs et chanteurs dans une esthétique singulière aux couleurs solaires.

**Hêrezh**, atelier de musique d’ensemble du Cercle Celtique de Rennes, vous invitera à danser sur un répertoire traditionnel harmonisé à partir des chants de Bretagne. Harpe, guitare, bombarde, saxophone et chant vous accompagneront pour un moment de partage et de danse.

Cet événement est organisé dans le cadre du Festival Yaouank par le Cercle Celtique de Rennes.

https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/concert-fest-noz-rozett-nairuz-et-herezh

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine