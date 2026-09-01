Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
samedi 19 septembre 2026 · Café solidaire Le Ti'Boussa · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Energie et poésie assurées au Ti’Boussa pour danser sur des airs de musiques traditionnelles celtes, vendéennes et auvergnates grâce au trio YGGYnoz et du duo rennais Nac’hbot (Nathan à l’accordéon diatonique et Thibaut M à la flûte traversière et au cajon).
Restauration possible dès 19h30. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot
L’événement Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot Avranches a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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