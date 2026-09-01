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Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

samedi 19 septembre 2026 · Café solidaire Le Ti'Boussa · Avranches

Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Café solidaire Le Ti'Boussa
Adresse
3 rue de la liberté
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Energie et poésie assurées au Ti’Boussa pour danser sur des airs de musiques traditionnelles celtes, vendéennes et auvergnates grâce au trio YGGYnoz et du duo rennais Nac’hbot (Nathan à l’accordéon diatonique et Thibaut M à la flûte traversière et au cajon).
Restauration possible dès 19h30.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot

L’événement Concert Fest Noz avec Iggy Noz et Nac’h Bot Avranches a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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