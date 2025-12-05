Concert FEST NOZ avec SPONTUS + DUO LAGRANGE-LOZOUET Café Charbon Nevers Nevers
Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Rendez vous au Café Charbon à NEVERS le samedi 14 mars à 20h30.
SPONTUS, c’est l’alliance d’une maîtrise profonde de la musique traditionnelle bretonne et d’une sensibilité ouverte sur le monde. Leur univers puise autant dans les racines de la Bretagne que dans les sonorités folk d’Europe du Nord, du Québec et de Louisiane.
Retrouvez aussi le DUO LAGRANGE-LOZOUET, formé par Sébastien et Colin. Unis par une passion commune pour les musiques traditionnelles, ils construisent leur répertoire autour de mélodies irlandaises, écossaises et du Cape Breton, qu’ils revisitent avec complicité, finesse et énergie.
Tarifs Plein 14€ | Réduit 12€ | Étudiants CROUS 5€ .
Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
