Concert Fest-Noz NDiaz, Brujun, Keffiou, Logan/Vince Espace Jean Mobian Guilers

Cette soirée vous est proposé en partenariat avec le Centre Socioculturel de l’Agora à Guilers.

Ndiaz est un des groupes phares de la nouvelle scène de Bretagne musique à danser, hybridation des influences, recherche sonore pour une musique cuivrée à la frénésie élégante et à la transe explosive. La musique du groupe, riche de dizaines de concerts donnés à travers l’Europe et les Amériques (Québec, USA, Brésil) se destine à la fête et à l’exultation des corps. Leur nouvel album La Brune nous invite dans ce moment si particulier de la journée, baigné de couleurs que seule révèle l’arrivée du soir, les rouges électriques du crépuscule et les bleus pétrole des nuits d’étés. Ce moment si particulier où la fête prend une autre tournure, où les craintes du jour laissent la place à l’exubérance des danses. Cet instant où nous chassons nos peurs dans les cris du concert, grâce en sursis entre deux lumières. Une musique comme une nuit de passage qui donnerait corps aux expériences des jours anciens et en perpétuelle recherche de nouveaux lendemains. Les percussions ont cédé la place à la batterie, les cuivres se sont enrichis de multiples effets et l’accordéon s’est accordé les services de l’électravox aux basses redoutables. Avec La Brune , le power quartet mue vers une musique plus électrique, à la maturité personnelle.

Ndiaz ne cesse de se renouveler pour creuser le sillon d’une musique ancrée, exigeante et dansante.

Line up

• Yann LE CORRE accordéon & électravox

• Youn KAMM trompette

• Jérôme KERIHUEL batterie

• Timothée LE BOUR saxophones & Fx

En 1ère partie

BRUJUN groupe du Haut Léon, ce trio de Morlaix et Saint-Pol-de-Léon vous invite à danser sur un répertoire traditionnel en chant breton et en musique.

Line up

Patrick DOILLON chant, harmonica

Sébastien LE GOFF chant

Raphaël POUILLARD guitare acoustique

KEFFIOU Né en 1998 au sein du Cercle Celtique Eskell an Elorn de Landerneau, KEFFIOU réunit Daniel KEROUANTON, Maurice MINGAM et, depuis 2001, André GESTIN. Le groupe puise ses origines dans la section de chant à danser créée par Patrice CAOUISSIN et se produit pour la première fois en 1998. Depuis, ce trio de kan ha diskan anime festoù-noz et festoù-deiz avec un chant authentique, sans accompagnement musical, au service du plaisir des danseurs. Très attachés à la langue bretonne et à ses sonorités, ils interprètent aujourd’hui un répertoire majoritairement breton, permettant de faire danser plus de quarante suites différentes. KEFFIOU accompagne régulièrement le Cercle Eskell an Elorn lors de ses déplacements en France et à l’étranger.

Maurice anime également l’atelier de chant à danser de l’association et participe à plusieurs ensembles vocaux bretons.

Line up

André GESTIN chant

Daniel KEROUANTON chant

Maurice MINGAM chant

Duo Logann VINCE à la bombarde et Alphonse RAGUENES à l’accordéon.

