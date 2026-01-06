Concert Fest-Noz Startijenn La Loco Quimperlé

Concert Fest-Noz Startijenn

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 03:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Premier Fest-Noz de l’année ! Ce sont les brestois de STARTIJENN qui vont s’y coller !!!

Dignes héritiers d’ Ar Re Yaouank, guerriers du pipe et du biniou devant l’éternel, nos gaziers 100% pur beurre vont envoyer un set explosif, de quoi faire vibrer la LOCO sous les pas de danse de la gavotte, de l’andro et de la ronde Saint Vincent !!!

De quoi fêter dignement l’arrivée du printemps

https://www.youtube.com/watch?v=PGRxIyMrahg&list=RDEMY58nuQUcI5cumEUtlzESKQ&start_radio=1 .

29300 Finistère Bretagne

