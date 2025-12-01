Concert Festi Blues Rock Théâtre Bernard Blier Pontarlier
Concert Festi Blues Rock Théâtre Bernard Blier Pontarlier samedi 13 décembre 2025.
Concert Festi Blues Rock
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 24.99 – 24.99 – 24.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 23:30:00
Date(s) :
2025-12-13
DREAM TEAM BLUES NIGHT. Une soirée exceptionnelle placée sous le signe du blues rock avec trois figures incontournables de la scène française et internationale ROD BARTHET, FRED CHAPELLIER, NEAL BLACK. Une nuit de guitares et d’énergie ! Cela va groover à Pontarlier !
Billetterie en vente en ligne ou à l’office du tourisme de Pontarlier. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 38 14 71 festivest@free.fr
