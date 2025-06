Concert festif avec le groupe DAV’K Esplanade de la mairie Épinouze 26 juillet 2025 07:00

Drôme

Concert festif avec le groupe DAV’K Esplanade de la mairie 130 rue de la mairie Épinouze Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

12€ sur réservation.

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Venez passer une belle soirée musicale avec le groupe DAV’K. Danse + buvette.

Esplanade de la mairie 130 rue de la mairie

Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 14 04 31 rebon@bbox.fr

English :

Come and enjoy a musical evening with the group DAV’K. Dancing + refreshments.

German :

Verbringen Sie einen schönen musikalischen Abend mit der Gruppe DAV’K. Tanz + Getränke.

Italiano :

Venite a godervi una serata di musica con il gruppo DAV’K. Ballo + rinfresco.

Espanol :

Ven a disfrutar de una noche de música con el grupo DAV’K. Baile + refrescos.

L’événement Concert festif avec le groupe DAV’K Épinouze a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche