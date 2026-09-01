Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra Le Café du Lac Manthes

samedi 19 septembre 2026 · Le Café du Lac · Manthes

Informations pratiques

Manthes

Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra

Le Café du Lac 235 route des sources Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Reporté en cas de pluie. Petite restauration sur place, brasero à 19h30. Concert à partir de 21h.

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Le Café du Lac 235 route des sources Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 00 52 lecafedulac@outlook.fr

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English :

Postponed in case of rain. Light refreshments available on site; fire pit at 7:30 p.m. Concert starts at 9:00 p.m.

L’événement Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra Manthes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche