Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra Le Café du Lac Manthes
samedi 19 septembre 2026 · Le Café du Lac · Manthes
Informations pratiques
Manthes
Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra
Le Café du Lac 235 route des sources Manthes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Reporté en cas de pluie. Petite restauration sur place, brasero à 19h30. Concert à partir de 21h.
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Le Café du Lac 235 route des sources Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 00 52 lecafedulac@outlook.fr
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English :
Postponed in case of rain. Light refreshments available on site; fire pit at 7:30 p.m. Concert starts at 9:00 p.m.
L’événement Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra Manthes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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