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AGENDA · Manthes

Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra Le Café du Lac Manthes

samedi 19 septembre 2026 · Le Café du Lac · Manthes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Café du Lac
Adresse
235 route des sources
Ville
26210 Manthes
Département
Drôme
Tarif

Manthes

Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra

Le Café du Lac 235 route des sources Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Reporté en cas de pluie. Petite restauration sur place, brasero à 19h30. Concert à partir de 21h.
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Le Café du Lac 235 route des sources Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 00 52  lecafedulac@outlook.fr

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English :

Postponed in case of rain. Light refreshments available on site; fire pit at 7:30 p.m. Concert starts at 9:00 p.m.

L’événement Concert Festif & engagé : Cédeula Orchestra Manthes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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