Concert Festin musical Meung-sur-Loire
Concert Festin musical Meung-sur-Loire samedi 28 mars 2026.
Concert Festin musical
5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Concert de l’harmonie de Meung
Assistez à un festin musical proposé par l’Harmonie de Meung sur Loire ! Le concert sera joué deux fois à 11h et à 18h. N’hésitez pas à prolonger le festin autour d’une boisson et d’un assortiment à grignoter, sur réservation pour ce moment convivial (10€ et 5€). Participation libre pour le concert. 5 .
5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 29 91 harmoniemeung@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the Meung brass band
L’événement Concert Festin musical Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-06 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE