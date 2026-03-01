Concert Festin musical Meung-sur-Loire

Concert Festin musical

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Concert de l’harmonie de Meung

Assistez à un festin musical proposé par l’Harmonie de Meung sur Loire ! Le concert sera joué deux fois à 11h et à 18h. N’hésitez pas à prolonger le festin autour d’une boisson et d’un assortiment à grignoter, sur réservation pour ce moment convivial (10€ et 5€). Participation libre pour le concert. 5 .

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 29 91 harmoniemeung@gmail.com

English :

Concert by the Meung brass band

