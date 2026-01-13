Concert – Festival Autres Mesures Musée Quai Zola Rennes
Concert – Festival Autres Mesures Musée Quai Zola Rennes Samedi 7 février, 15h00 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre du festival Autres Mesures, un concert réunit deux soli : guitare et violoncelle. Ryan Kernoa, guitariste autodidacte, déploie un univers hypnotique fait de boucles en perpétuelle muta…
Entrez libres au Musée ! Ce concert est entièrement gratuit et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T16:45:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/concert/concert-festival-autres-mesures
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine