Concert Festival Baroque d’Auvergne Eglise Saint-Léger d’Ebreuil Ébreuil

Eglise Saint-Léger d'Ebreuil Ébreuil

Mercredi 2025-07-30 20:00:00

2025-07-30

Dans le cadre du Festival Baroque d’Auvergne un concert sur le thème de l’Ave Maria et des airs d’Opéra célèbres vont sera proposé au coeur de l’église Saint-Léger d’Ebreuil Participation de 15€ Entrée libre aux pèlerins et moins de 18 ans.

+33 6 75 11 34 10

English:

As part of the Festival Baroque d’Auvergne, a concert on the theme of the Ave Maria and famous opera arias will be held in the heart of the Saint-Léger church in Ebreuil Participation: 15? Free admission for pilgrims and under-18s.

German:

Im Rahmen des Barockfestivals der Auvergne findet in der Kirche Saint-Léger in Ebreuil ein Konzert mit dem Thema Ave Maria und berühmten Opernarien statt Eintritt frei für Pilger und Jugendliche unter 18 Jahren.

Italiano:

Nell’ambito del Festival Barocco dell’Alvernia, nel cuore della chiesa Saint-Léger di Ebreuil si terrà un concerto sul tema dell’Ave Maria e di celebri arie d’opera Ingresso 15? Ingresso gratuito per i pellegrini e i minori di 18 anni.

Espanol:

En el marco del Festival Barroco de Auvernia, se interpretará un concierto sobre el tema del Ave María y famosas arias de ópera en el corazón de la iglesia Saint-Léger de Ebreuil Entrada 15? Entrada gratuita para peregrinos y menores de 18 años.

