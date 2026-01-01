CONCERT Festival CINÉMOVIDA “ENTRE BAROQUE ET TANGO” | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L'Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-01-31 18:30:00
fin : 2026-01-31 23:59:00
2026-01-31
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 31 janvier pour un concert dans le cadre du festival CINÉMOVIDA de l’association MANCHA avec Arnaud Fournier au clavecin et Aldo Ripoche au violoncelle dans le bar de L’Autre Lieu aux 2 horaires suivantes 18h30 et 20h. .
