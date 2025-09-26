Concert Festival Classique d’Albâtre Le Hanouard

Concert Festival Classique d’Albâtre Le Hanouard vendredi 26 septembre 2025.

Concert Festival Classique d’Albâtre

Église du Hanouard Le Hanouard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Concert d’automne intitulé Voyage en résonances , un dialogue surprenant entre le violoncelle et l’accordéon, avec Jean de Spengler Violoncelle et Fabrice Bez Accordéon.

Au programme, Bach, Schubert, de Falla, Bartok, Piazzolla, pour un voyage musical aux couleurs diverses, entre traditions européenne et sud-américaine.

A 18h30, Église du Hanouard.

Plein tarif: 12€, Tarif réduit: 8€ (jeunes -28 ans, handicapés, demandeurs d’emploi)

Les places étant limitées à 100 dans l’église, la réservation est fortement recommandée classique.albatre@gmail.com / 07.69.66.13.87 .

Église du Hanouard Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 66 13 87 classique.albatre@gmail.com

English : Concert Festival Classique d’Albâtre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Festival Classique d’Albâtre Le Hanouard a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre