Concert festival de Printemps – Blainville-Crevon, 6 juin 2025 20:30, Blainville-Crevon.

Seine-Maritime

Concert festival de Printemps 4 Place de l’Église Blainville-Crevon Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Le vendredi 06 juin 2025, l’église de Blainville-Crevon accueil l’Union Musicale de Ry pour un concert !

Début du concert à 20h30

Le vendredi 06 juin 2025, l’église de Blainville-Crevon accueil l’Union Musicale de Ry pour un concert !

Début du concert à 20h30 .

4 Place de l’Église

Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie

English : Concert festival de Printemps

On Friday, June 06, 2025, the church of Blainville-Crevon welcomes the Union Musicale de Ry for a concert!

Concert starts at 8:30pm

German :

Am Freitag, den 06. Juni 2025, empfängt die Kirche von Blainville-Crevon die Union Musicale de Ry für ein Konzert!

Beginn des Konzerts um 20.30 Uhr

Italiano :

Venerdì 06 giugno 2025, la chiesa di Blainville-Crevon accoglierà l’Union Musicale de Ry per un concerto!

Il concerto inizia alle 20.30

Espanol :

El viernes 6 de junio de 2025, la iglesia de Blainville-Crevon acogerá un concierto de la Unión Musical de Ry

Concierto a partir de las 20.30 h

L’événement Concert festival de Printemps Blainville-Crevon a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin