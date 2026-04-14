Concert Festival des Abbayes-Regards croisés Elsa Grether et David Lively Cours des Moines Étival-Clairefontaine

Étival-Clairefontaine

Concert Festival des Abbayes-Regards croisés Elsa Grether et David Lively

Cours des Moines Abbaye d’Etival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Un voyage partant de la sublime et intime Sonate en Mi mineur KV 304 de Mozart, qu’il composa au moment du décès de sa mère, à la profondeur lumineuse de la Première Sonate de Brahms et au chef-d’œuvre post-romantique méconnu qu’est la Sonate de Richard Strauss, en passant par l’Italie et sa célèbre Follia flamboyante du baroque Arcangelo Corelli.Tout public

10 .

Cours des Moines Abbaye d’Etival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

A journey from Mozart?s sublime, intimate Sonata in E minor KV 304, which he composed at the time of his mother?s death, to the luminous depth of Brahms? First Sonata and the little-known post-Romantic masterpiece of Richard Strauss? Sonata, via Italy and the famous, flamboyant Follia by the Baroque Arcangelo Corelli.

L’événement Concert Festival des Abbayes-Regards croisés Elsa Grether et David Lively Étival-Clairefontaine a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES