Concert Festival des Abbayes-Requiem pour un empire par Les Traversées Baroques Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier

Moyenmoutier

Concert Festival des Abbayes-Requiem pour un empire par Les Traversées Baroques

Abbaye de Moyenmoutier 2 Quai du Rabodeau Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Le 11 avril 1711, l’empereur Joseph 1er meurt sans laisser d’héritier. Cette mort marque un tournant crucial pour Vienne et l’empire des Habsbourg, et le frère de Joseph 1er, Charles III, alors roi d’Espagne, doit donc succéder à la tête des états héréditaires des Habsbourg, et monter sur le trône du Saint-Empire Germanique sous le nom de Charles VI. À la condition de renoncer au trône d’Espagne… En effet, la Grande-Bretagne, alliée principale jusqu’alors pour affaiblir l’hégémonie française, fait savoir qu’elle ne soutiendra pas un nouveau Charles Quint dans une Europe exsangue, il n’est plus question de voir rétabli un empire immense ni un monarque unique sur un territoire où le soleil ne se couche jamais !

Le Requiem de Marc’Antonio Ziani alors maître de chapelle Vienne totalement inédit que nous proposons ici n’est pas daté, mais nous pouvons très bien imaginer qu’il a été composé expressément pour les funérailles de Joseph 1er. Nous y adjoindrons un Stabat Mater de toute beauté, également inédit, et complèterons le programme avec quelques-uns des joyaux musicaux composés par Johann Joseph Fux, alors vice-maître de chapelle en 1711 à Vienne. Tout public

10 .

Abbaye de Moyenmoutier 2 Quai du Rabodeau Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

On April 11, 1711, Emperor Joseph I died without leaving an heir. This death marked a crucial turning point for Vienna and the Habsburg Empire, and Joseph I?s brother Charles III, then King of Spain, was to succeed him as head of the Habsburg hereditary states, and ascend to the throne of the Holy German Empire under the name of Charles VI. On condition that he renounce the Spanish throne? Indeed, Great Britain, the main ally until then in weakening French hegemony, made it known that it would not support a new Charles V: in a bloodless Europe, there was no longer any question of re-establishing an immense empire or a single monarch over a territory where the sun never sets !

The completely unpublished Requiem by Marc?Antonio Ziani then Kapellmeister of Vienna that we offer here is undated, but we can well imagine that it was composed expressly for the funeral of Joseph 1st. We will also include a beautiful Stabat Mater, also unpublished, and complete the program with some of the musical gems composed by Johann Joseph Fux, then vice-choirmaster of Vienna in 1711.

L’événement Concert Festival des Abbayes-Requiem pour un empire par Les Traversées Baroques Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES