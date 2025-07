Concert – Festival Itinérant – Volo, florilège Quai Grimoult Les Andelys

Début : 2025-07-17T20:00:00 – 2025-07-17T21:30:00

Fin : 2025-07-17T20:00:00 – 2025-07-17T21:30:00

VOLO « Florilège » – Sous le chapiteau du festval Itinérant.

Volo c’est une histoire de frangins, Olivier et Frédéric Volovitch. Deux voix fraternelles aux élégances singulières qui se répondent, se complètent et s’accordent pour interroger tout de go la marche du monde, des recoins de la vie intérieure aux vastes tumultes à venir. Avec lucidité, toujours ; humour et simplicité, surtout.

En 2025, ils fêtent les 20 ans de leur duo. A cette occasion, ils proposent un nouveau spectacle « Florilège » de leur répertoire riche de plus de cent chansons. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir leur univers très personnel fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées.

