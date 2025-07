Concert – Festival Les Escales Baroques – Banquet Celeste Musée Quai Zola Rennes

Concert – Festival Les Escales Baroques – Banquet Celeste Musée Quai Zola Rennes 22 et 23 juillet Ille-et-Vilaine

Dans le cadre des Escales baroques, festival itinérant en Bretagne, les musiciens du Banquet Céleste vous proposent ce programme qui met à l’honneur deux figures majeures du baroque français : Marin…

Dans le cadre des Escales baroques, festival itinérant en Bretagne, les musiciens du Banquet Céleste vous proposent ce programme qui met à l’honneur deux figures majeures du baroque français : Marin Marais et Robert de Visée avec deux nobles instruments à cordes, auréolés de grandeur et de finesse. La viole de gambe de Marais, avec ses textures expressives, dialogue avec le luth orné de Visée, reflétant l’esthétique raffinée de la cour de Louis XIV et l’intimité sonore du Grand siècle. Ces danses non dansées invitent à une chorégraphie mentale, faite d’images et de gestes. Avec André Henrich à la luth et Isabelle Saint-Yves, à la viole de gambe.

Avec la participation de Guillaume Kazerouni, responsable des collections d’art ancien du Musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-22T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-23T17:15:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/concert/concert-festival-les-escales-baroques-banquet-celeste

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine