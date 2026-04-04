Lacapelle-Marival

Concert, festival Lot’harpes à lacapelle-Marival

église Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Pour la 3e édition du Festival Lot'Harpes, embarquez pour un voyage musical unique aux côtés d'Adriano Sangineto, harpiste italien de renom.

Un moment hors du temps pour découvrir la harpe autrement

Pour la 3e édition du Festival Lot'Harpes, embarquez pour un voyage musical unique aux côtés d'Adriano Sangineto, harpiste italien de renom.

Un moment hors du temps pour découvrir la harpe autrement. Classique ou moderne, douce ou rythmée, électrique ou acoustique, la harpe se dévoile dans toute sa richesse et sa diversité.

Le festival est ouvert à tous, musiciens ou simples curieux. Entrée libre, pour que chacun puisse en profiter en solo, en famille ou entre amis.

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église Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 07 18 04 56 lotharpes46@gmail.com

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English :

For the 3rd edition of the Lot'Harpes Festival, embark on a unique musical journey alongside Adriano Sangineto, renowned Italian harpist.

A moment out of time to discover the harp in a different way

L’événement Concert, festival Lot’harpes à lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Lacapelle Marival