Concert Festival Météo Campagne Ottmarsheim

Concert Festival Météo Campagne Ottmarsheim dimanche 3 août 2025.

Concert Festival Météo Campagne

Ottmarsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 18:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Suite pour violoncelle par Soizic Lebrat

SOIZIC LEBRAT Solo Suite (suite pour violoncelle)

Soizic Lebrat mêle improvisation et composition dans ce solo qui prend sa source dans la première Suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. C’est aussi un dialogue intime entre l’artiste et l’acoustique de l’Abbatiale d’Ottmarsheim qui se noue, pour former un paysage sonore onirique et merveilleux. Un voyage musical dont on reconnait bien sûr quelques étapes, pour toujours mieux s’en éloigner et vagabonder dans les méandres d’une musique intemporelle, interprétée et abordée de manière parfaitement singulière. .

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67

English :

Suite for cello by Soizic Lebrat

German :

Suite für Violoncello von Soizic Lebrat

Italiano :

Suite per violoncello di Soizic Lebrat

Espanol :

Suite para violonchelo de Soizic Lebrat

L’événement Concert Festival Météo Campagne Ottmarsheim a été mis à jour le 2025-07-24 par Point information d’Ottmarsheim com com porte de France Rhin sud