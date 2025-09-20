Concert – Festival Off Ravel Espace Culturel Bideak Saint-Palais

Participation libre. Informations et inscriptions par téléphone.

Dans le cadre du festival off de musique classique Ravel, un concert exceptionnel se tiendra le samedi 20 septembre à 19h à l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais. La soirée aura lieu au cœur de la chapelle de l’ancien couvent des Franciscains, un lieu chargé d’histoire et propice à l’émotion musicale.

Ce concert mettra en lumière de jeunes artistes en devenir, tous passionnés et portés par l’excellence musicale. Ils interpréteront un programme riche et sensible, alliant œuvres du répertoire classique et découvertes musicales.

La participation est libre, afin de permettre à tous de venir partager ce moment d’exception et de soutenir la jeune génération d’interprètes.

Venez nombreux célébrer la musique dans un cadre unique, au croisement de la tradition et de l’avenir.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 62 68 41 »}]

© Sergio Padura