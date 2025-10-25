Concert Festival sevillanas Cantores de Hispalis SMAC Paloma Nîmes

Concert Festival sevillanas Cantores de Hispalis SMAC Paloma Nîmes samedi 25 octobre 2025.

Concert Festival sevillanas Cantores de Hispalis

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 00:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Concert Festival sevillanas Cantores de Hispalis

.

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

English :

Concert Festival sevillanas: Cantores de Hispalis

German :

Konzert Festival sevillanas: Cantores de Hispalis

Italiano :

Concerto Festival sevillanas: Cantores de Hispalis

Espanol :

Concierto Festival sevillanas: Cantores de Hispalis

L’événement Concert Festival sevillanas Cantores de Hispalis Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes