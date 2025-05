Concert Festiv’Allan Orchestre symphonique de Chabeuil – Espace d’animation Allan, 17 mai 2025 07:00, Allan.

Concert Festiv'Allan Orchestre symphonique de Chabeuil

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17 20:30:00

2025-05-17

Dans le cadre du Festiv’Allan 2025, nous vous proposons un concert de l’Orchestre symphonique de Chabeuil. Cette formation composée de 60 musiciens est dirigée par le trompettiste et chef d’orchestre Marc Métifiot.

Espace d’animation 225 route d’Espeluche

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

As part of the Festiv’Allan 2025 festival, we invite you to a concert by the Orchestre symphonique de Chabeuil. This 60-strong ensemble is led by trumpeter and conductor Marc Métifiot.

German :

Im Rahmen des Festiv’Allan 2025 bieten wir Ihnen ein Konzert des Orchestre symphonique de Chabeuil. Dieses Ensemble besteht aus 60 Musikern und wird von dem Trompeter und Dirigenten Marc Métifiot geleitet.

Italiano :

Nell’ambito di Festiv’Allan 2025, vi proponiamo un concerto dell’Orchestre symphonique de Chabeuil. L’orchestra, composta da 60 elementi, è guidata dal trombettista e direttore Marc Métifiot.

Espanol :

En el marco del Festiv’Allan 2025, le proponemos un concierto de la Orquesta Sinfónica de Chabeuil. Este conjunto de 60 músicos está dirigido por el trompetista y director Marc Métifiot.

