Concert Fête de la musique au CEM – Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 20 juin 2025 19:00

Seine-Maritime

Concert Fête de la musique au CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Rendez-vous le vendredi 20 juin à partir de 19h pour fêter la musique dans le patio du CEM !

Au programme des concerts du pôle de répétition avec :

– Tabacfroid (LH)

– Golden Years (LH)

– One Blond (LH)

– Jjack’s (LH)

Rendez-vous le vendredi 20 juin à partir de 19h pour fêter la musique dans le patio du CEM !

Au programme des concerts du pôle de répétition avec :

– Tabacfroid (LH)

– Golden Years (LH)

– One Blond (LH)

– Jjack’s (LH) .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 48 48 80

English : Concert Fête de la musique au CEM

Join us on Friday, June 20 from 7pm to celebrate music on the CEM patio!

On the program: concerts at the rehearsal center with :

– Tabacfroid (LH)

– Golden Years (LH)

– One Blond (LH)

– Jjack’s (LH)

German :

Wir treffen uns am Freitag, den 20. Juni ab 19 Uhr, um die Musik im Innenhof des CEM zu feiern!

Auf dem Programm stehen Konzerte des Probenzentrums mit :

– Tabacfroid (LH)

– Golden Years (LH)

– One Blond (LH)

– Jjack’s (LH)

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 20 giugno dalle 19.00 per festeggiare la musica nel patio del CEM!

In programma: concerti dal centro prove con :

– Tabacfroid (LH)

– Anni d’oro (LH)

– Una bionda (LH)

– Jjack’s (LH)

Espanol :

Únase a nosotros el viernes 20 de junio a partir de las 19.00 horas para celebrar la música en el patio del CEM

El programa de conciertos en el centro de ensayos incluye :

– Tabacfroid (LH)

– Años dorados (LH)

– Una rubia (LH)

– Jjack’s (LH)

L’événement Concert Fête de la musique au CEM Le Havre a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie