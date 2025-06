Concert Fête de la musique « autour de la forme sonate » – Sente du Poteau Saint-Valery-en-Caux 22 juin 2025 11:00

Concert « autour de la forme sonate » classe de violon de Reine Collet et classe de piano de Corine Bertucat, au conservatoire à 11h avec l’ensemble vocal du conservatoire de la Côte d’Albâtre.

Entrée gratuite sur réservation.

Sente du Poteau Conservatoire de musique

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com

English : Concert Fête de la musique « autour de la forme sonate »

Concert « around the sonata form »: Reine Collet’s violin class and Corine Bertucat’s piano class, at the conservatory at 11 a.m. with the Côte d’Albâtre conservatory vocal ensemble.

Free admission on reservation.

German :

Konzert « rund um die Sonatenform »: Violinklasse von Reine Collet und Klavierklasse von Corine Bertucat, im Konservatorium um 11 Uhr mit dem Vokalensemble des Konservatoriums der Alabasterküste.

Freier Eintritt mit Reservierung.

Italiano :

Concerto « intorno alla forma sonata »: classe di violino di Reine Collet e classe di pianoforte di Corine Bertucat, al Conservatorio alle ore 11, con l’ensemble vocale del Conservatorio della Côte d’Albâtre.

Ingresso libero su prenotazione.

Espanol :

Concierto « en torno a la forma sonata »: clase de violín de Reine Collet y clase de piano de Corine Bertucat, en el Conservatorio a las 11 h, con el conjunto vocal del Conservatorio de Côte d’Albâtre.

Entrada gratuita previa reserva.

