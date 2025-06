Concert fête de la musique des élèves des sites de Ban-de-Laveline et provenchères-et-Colroy – Centre socio-culturel Provenchères-et-Colroy 21 juin 2025 15:00

Le conservatoire vous propose le concert de fin d’année des élèves des sites de Ban-de-Laveline et Provenchères-et-Colroy, centre socio-culturel de Provenchères-et-Colroy, entrée libre. Venez fêter la musique avec nous !Tout public

Centre socio-culturel 5 place des tissages

Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The conservatory invites you to the end-of-year concert by students from the Ban-de-Laveline and Provenchères-et-Colroy sites, Provenchères-et-Colroy socio-cultural center, free admission. Come and celebrate music with us!

German :

Das Konservatorium bietet Ihnen das Jahresabschlusskonzert der Schüler der Standorte Ban-de-Laveline und Provenchères-et-Colroy, soziokulturelles Zentrum in Provenchères-et-Colroy, freier Eintritt. Feiern Sie mit uns die Musik!

Italiano :

Il Conservatorio vi invita al concerto di fine anno degli studenti delle sedi di Ban-de-Laveline e Provenchères-et-Colroy, centro socio-culturale Provenchères-et-Colroy, ingresso libero. Venite a festeggiare la musica con noi!

Espanol :

El Conservatorio le invita al concierto de fin de curso de los alumnos de los centros de Ban-de-Laveline y Provenchères-et-Colroy, centro sociocultural de Provenchères-et-Colroy, entrada gratuita. ¡Venga a celebrar la música con nosotros!

L’événement Concert fête de la musique des élèves des sites de Ban-de-Laveline et provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy a été mis à jour le 2025-06-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES