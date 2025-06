Concert fête de la musique jardin botanique – Jardin Botanique Montigny-lès-Metz 21 juin 2025 19:00

Moselle

Concert fête de la musique jardin botanique Jardin Botanique 27ter rue du Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La Fête de la musique est l’occasion chaque année pour de nombreux musiciens et artistes amateurs de retrouver le public et de faire vibrer les lieux emblématiques et les rues de la ville !

Découvrez les concerts gratuits proposés au jardin Botannique

À 19h00 Conservatoire de l’Eurométropole de Metz

À 20h30 Harmonie Municipale de Metz

Direction A.Tutin

En cas de mauvais temps, un repli est prévu au Temple Protestant de Montigny-lès-MetzTout public

Jardin Botanique 27ter rue du Pont-à-Mousson

Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est

English :

Every year, the Fête de la musique is an opportunity for many musicians and amateur artists to meet up with the public and rock the city’s emblematic venues and streets!

Discover the free concerts at the Botanical Gardens

7:00 pm: Conservatoire de l’Eurométropole de Metz

8:30 pm: Harmonie Municipale de Metz

Conductor: A.Tutin

In the event of bad weather, the concert will be held at the Temple Protestant in Montigny-lès-Metz

German :

Die Fête de la Musique ist jedes Jahr die Gelegenheit für zahlreiche Amateurmusiker und -künstler, das Publikum wiederzusehen und die symbolträchtigen Orte und Straßen der Stadt in Schwingung zu versetzen!

Entdecken Sie die kostenlosen Konzerte, die im Botanischen Garten angeboten werden

Um 19:00 Uhr: Conservatoire de l’Eurométropole de Metz

Um 20:30 Uhr: Harmonie Municipale de Metz

Leitung: A.Tutin

Bei schlechtem Wetter ist ein Ausweichen in den Temple Protestant von Montigny-lès-Metz vorgesehen

Italiano :

Ogni anno, la Fête de la musique è l’occasione per una serie di musicisti e artisti dilettanti di incontrarsi con il pubblico e di scatenarsi nei luoghi e nelle strade simbolo della città!

Scoprite i concerti gratuiti all’Orto Botanico

Ore 19.00: Conservatorio dell’Eurométropole di Metz

20.30: Banda municipale di Metz

Direttore: A.Tutin

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso il Tempio Protestante di Montigny-lès-Metz

Espanol :

Cada año, la Fête de la musique es la ocasión para que un gran número de músicos y artistas aficionados se reúnan con el público y hagan vibrar las emblemáticas salas y calles de la ciudad

Descubra los conciertos gratuitos en el Jardín Botánico

19.00 h: Conservatorio de la Eurometrópolis de Metz

20.30 h: Banda Municipal de Metz

Director: A.Tutin

En caso de mal tiempo, el concierto se celebrará en el Templo Protestante de Montigny-lès-Metz

