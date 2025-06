Concert fête de la musique place de la république – Metz 21 juin 2025 17:30

Moselle

Concert fête de la musique place de la république Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 17:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La Fête de la musique est l’occasion chaque année pour de nombreux musiciens et artistes amateurs de retrouver le public et de faire vibrer les lieux emblématiques et les rues de la ville !

Découvrez les concerts gratuits proposés Place de la République :

À 17h30 LilyRose and The band (funk soul)

À 19h30 PeaFonk Family (funk rock)

À 22h00 The Summer Sunset (pop rock)

À 23h30 Don Dala (DJ)Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Every year, the Fête de la musique is an opportunity for many musicians and amateur artists to meet up with the public and rock the city’s emblematic venues and streets!

Discover the free concerts on offer at Place de la République:

5:30pm: LilyRose and The band (funk soul)

7:30pm: PeaFonk Family (funk rock)

10:00 pm: The Summer Sunset (pop rock)

11:30pm: Don Dala (DJ)

German :

Die Fête de la Musique ist jedes Jahr die Gelegenheit für zahlreiche Amateurmusiker und -künstler, das Publikum wiederzusehen und die symbolträchtigen Orte und Straßen der Stadt in Schwingung zu versetzen!

Entdecken Sie die kostenlosen Konzerte, die auf dem Place de la République angeboten werden :

Um 17:30 Uhr: LilyRose and The band (Funk Soul)

Um 19.30 Uhr: PeaFonk Family (Funkrock)

Um 22:00 Uhr: The Summer Sunset (Pop-Rock)

Um 23.30 Uhr: Don Dala (DJ)

Italiano :

Ogni anno, la Fête de la musique è l’occasione per una serie di musicisti e artisti dilettanti di incontrarsi con il pubblico e di scatenarsi nei luoghi e nelle strade simbolo della città!

Scoprite i concerti gratuiti in Place de la République:

17.30: LilyRose and The band (funk soul)

19.30: PeaFonk Family (funk rock)

22.00: The Summer Sunset (pop rock)

23.30: Don Dala (DJ)

Espanol :

Cada año, la Fête de la musique es la ocasión para que un gran número de músicos y artistas aficionados se reúnan con el público y hagan vibrar las emblemáticas salas y calles de la ciudad

Descubra los conciertos gratuitos de la Plaza de la República:

17.30 h: LilyRose and The band (funk soul)

19.30 h: PeaFonk Family (funk rock)

22.00 h: The Summer Sunset (pop rock)

23.30 h: Don Dala (DJ)

L’événement Concert fête de la musique place de la république Metz a été mis à jour le 2025-06-12 par AGENCE INSPIRE METZ