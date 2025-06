Concert Fête de la Musique – Rue de la Paix Quimperlé 21 juin 2025 19:00

Finistère

Concert Fête de la Musique Rue de la Paix Abbatiale Sainte Croix (basse ville) Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Pour la fête de la Musique, les Kanerien Kemperle se produisent à l’abbatiale Ste Croix, à Quimperlé et à 19h.

Chants en breton (Bro Goz Ma Zadou -Vieux pays de nos pères Kenavo), en français (« Tous les cris, les SOS, » de Balavoine, « Le soleil et la lune « , de Trenet, un peu d’Henri Salvador avec « Jardin d’hiver ») saupoudrés de basque (« Hegoak » -les ailes) et de zoulou (« Asimbonanga », de Johnny Clegg)…en passant par un Gospel et l’Irlande…. Vaste voyage, d’environ 1 heure, applaudissements nourris non compris…. .

Rue de la Paix Abbatiale Sainte Croix (basse ville)

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 62 16 25 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Fête de la Musique Quimperlé a été mis à jour le 2025-06-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS