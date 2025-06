Concert fête de la musique sablon – École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal Metz 20 juin 2025 10:00

Moselle

Concert fête de la musique sablon École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal 38/52 rue St Bernard Metz Moselle

Début : Samedi Vendredi 2025-06-20 10:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

2025-06-20

2025-06-21

L’École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal (EMARI), avec le soutien de la mairie de quartier du Sablon, du club Saint-Clément, de l’EHPAD Sainte-Chrétienne et de la communauté de paroisses Saint-André du Sablon, organise une nouvelle édition de la Fête de la musique au Sablon. Plusieurs lieux d’animation seront à retrouver aux abords des 38/52 rue Saint-Bernard. Vendredi 20 juin de 18h à 21h Parc Sainte-Chrétienne scène dédiée aux soufflants, sonnants et percutants À l’EMARI théâtre et ensembles divers Chapelle musique de chambre Église Sacré Coeur Saint-Fiacre choeurs et orgue Club Saint-Clément restauration rapide et point de rencontreSamedi 21 juin de 10h à 12h : À l’EMARI atelier de découverte (éveil danse et musique pour les 3-6 ans, instruments)Tout public

École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal 38/52 rue St Bernard

Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 66 94 93

The École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal (EMARI), with the support of the Sablon district town hall, the Saint-Clément club, the EHPAD Sainte-Chrétienne and the Saint-André du Sablon parish community, is organizing a new edition of the Fête de la musique au Sablon. Several venues will be set up around 38/52 rue Saint-Bernard. Friday, June 20, 6-9pm: Parc Sainte-Chrétienne: stage dedicated to blowers, sounders and percussionists At EMARI: theater and various ensembles Chapel: chamber music Église Sacré Coeur Saint-Fiacre: choirs and organ Club Saint-Clément: fast food and meeting pointSaturday, June 21, 10am-12pm: At EMARI: discovery workshop (dance and music initiation for 3-6 year-olds, instruments)

Die École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal (EMARI) organisiert mit Unterstützung der Stadtverwaltung des Stadtteils Sablon, des Clubs Saint-Clément, des Pflegeheims EHPAD Sainte-Chrétienne und der Pfarrgemeinde Saint-André du Sablon eine neue Ausgabe der Fête de la musique au Sablon (Musikfest im Stadtteil Sablon). Mehrere Veranstaltungsorte werden in der Umgebung der 38/52 Rue Saint-Bernard zu finden sein. Freitag, 20. Juni, 18.00-21.00 Uhr: Parc Sainte-Chrétienne: Bühne für Bläser, Klangkörper und Schlaginstrumente Am EMARI: Theater und verschiedene Ensembles Kapelle: Kammermusik Kirche Sacré Coeur Saint-Fiacre: Chöre und Orgel Club Saint-Clément: Schnellimbiss und TreffpunktSamstag, 21. Juni, 10.00-12.00 Uhr: Am EMARI: Entdeckungsatelier (tänzerische und musikalische Früherziehung für 3-6-Jährige, Instrumente)

L’École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal (EMARI), con il sostegno del municipio del quartiere Sablon, del club Saint-Clément, dell’EHPAD Sainte-Chrétienne e della comunità parrocchiale di Saint-André du Sablon, organizza una nuova edizione della Fête de la musique au Sablon. Nella zona intorno al numero 38/52 di rue Saint-Bernard saranno presenti diversi luoghi di intrattenimento. Venerdì 20 giugno dalle 18.00 alle 21.00: Parc Sainte-Chrétienne: palco dedicato a soffiatori, suonatori e percussionisti Presso EMARI: teatro e vari ensemble Cappella: musica da camera Église Sacré Coeur Saint-Fiacre: cori e organo Club Saint-Clément: fast food e punto d’incontroSabato 21 giugno dalle 10.00 alle 12.00: Presso EMARI: laboratorio di scoperta (iniziazione alla danza e alla musica per bambini dai 3 ai 6 anni, strumenti)

La École de Musique Agréée à Rayonnement Intercommunal (EMARI), con el apoyo del ayuntamiento del distrito de Sablon, el club Saint-Clément, el EHPAD Sainte-Chrétienne y la comunidad parroquial de Saint-André du Sablon, organiza una nueva edición de la Fête de la musique au Sablon. En los alrededores del número 38/52 de la calle Saint-Bernard habrá varios locales de ocio. Viernes 20 de junio de 18.00 a 21.00 h: Parc Sainte-Chrétienne: escenario dedicado a los sopladores, sonadores y percusionistas En EMARI: teatro y diversos conjuntos Capilla: música de cámara Église Sacré Coeur Saint-Fiacre: coros y órgano Club Saint-Clément: comida rápida y punto de encuentroSábado 21 de junio de 10.00 a 12.00 h: En EMARI: taller de descubrimiento (iniciación a la danza y la música para niños de 3 a 6 años, instrumentos)

L’événement Concert fête de la musique sablon Metz a été mis à jour le 2025-06-12 par AGENCE INSPIRE METZ